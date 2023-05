Il musical Mercoledì in scena al Teatro Europa

Un divertente musical liberamente ispirato alla serie Netflix che sta spopolando in questi mesi animerà il pomeriggio di domenica 14 maggio al Teatro Europa di Aprilia: andrà il scena Mercoledì – Live Musical Tribute.

In scena la giovane Mercoledì che arriva alla Nevermore, la scuola per ragazzi dotati di incredibili abilità e poteri. Nonostante il suo carattere spigoloso, sarcastico e pungente, la ragazza riuscirà a stringere forti amicizie e vivere più “serenamente”, per quanto le sia possibile, la sua adolescenza.

Tra musica, indovinelli ed enigmi e un grande mistero da risolvere, lo spettacolo saprà affascinare adulti e bambini.

L’appuntamento

È per domenica 14 maggio alle ore 17.30 presso il Teatro Europa di Aprilia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 335.8059019 - 06.97650344. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro e online sul circuito Ciaotickets.