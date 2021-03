Sulla pagina facebook del Comune: Micol Arpa Rock in concerto dal Museo Cambellotti

Nuovo appuntamento nell’ambito del bando La Cultura e l’Arte al Tempo del COVID promosso dal Comune di Latina a sostegno della Cultura, messa così a dura prova in questo ultimo anno.

Sabato 13 marzo alle ore 19.00 in diretta Facebook sarà trasmesso il concerto di Micol Arpa Rock presso il Museo Duilio Cambellotti. Il concerto è organizzato dall’Associazione Big Soul Mama.

Micol Arpa Rock è un’artista prodotta da Ventidieci che sta smentendo tutti i cliché legati a uno strumento antico come l’arpa. Si è diplomata al conservatorio a soli 18 anni ed è stata scelta dal Maestro Riccardo Muti per l’Orchestra Cherubini, ben presto ha capito che il suo bisogno di esprimersi non poteva esaurirsi con la sola musica classica e ha iniziato ad esibirsi per la strada a stretto contatto con la gente rivisitando grandi classici del pop e del rock con la sua arpa.

Il suo modo di suonare, gli arrangiamenti, la sua energia l’hanno portata ben presto ad aprire concerti di artisti importanti come PFM, Goran Bregovic, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Arisa, Simone Cristicchi, e a partecipare a manifestazioni importanti come il Festival Mondiale dell’Arpa a Rio de Janeiro e il concerto del Primo Maggio in diretta Rai da piazza San Giovanni a Roma.

Ha all’attivo ben due album il primo Arpa Rock caratterizzato da cover importanti che giocano con i generi spaziando da Led Zeppelin ai Pink Floyd, dai Genesis a David Bowie e il secondo Play caratterizzato anche da brani inediti composti dalla giovane musicista.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 marzo alle ore 19.00 sulla pagina Facebook del Comune di Latina