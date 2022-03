Montagne Russe in scena al Teatro Moderno

Prosegue la scoppiettante stagione di prosa del Teatro Moderno con un nuovo appuntamento in programma nel fine settimana da venerdì 18 a domenica 20 marzo.

In scena Montagne Russe, uno spettacolo scritto da Eric Assous per la regia di Marco Rampoldi che vede protagonisti Corrado Tedeschi e Martina Colombari.

Un cinquantenne incontra una donna giovane e attraente in un bar. Approfittando dell’assenza della moglie, l’uomo la invita a casa sua e tenta di sedurla. Capiterà qualcosa che fermerà le sue avances in un turbine di colpi di scena seducenti ed esilaranti allo stesso tempo, vere e proprie montagne russe che tra risate e sceme di grande emozione porteranno i due a confrontarsi apertamente.

Lo spettacolo, sebbene divertentissimo, propone al pubblico una riflessione pungente sui legami famigliari e il rapporto con gli altri, trattate con ironia e profondità dall’autore tunisino recentemente scomparso.

L’appuntamento

È dunque al Teatro Moderno in ben quattro repliche venerdì 18 alle ore 21.00, sabato 19 alle 17.00 e alle 21.00 e domenica 20 marzo alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 0773 66 05 50 e l’indirizzo email info@modernolatina.it . I biglietti sono acquistabili anche on line sul circuito CiaoTickets.

