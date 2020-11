Escursione sul Monte delle Fate, la Grotta delle Stelle e i Calanchi

Giovedì 26 novembre si terrà una escursione sul monte delle Fate, la grotte Gasbarrone e i calanchi di San Nicola. Chissà se si troverà qualche fata su questo monte, “il monte delle Fate”, da dove la vista a 360° spazia dal mare fino ai monti dell’appennino centrale. Si percorrerà un bellissimo bosco di faggi, per poi uscirne ed iniziare a vedere qualche scorcio di panorama, fino ad arrivare sulla cima e forse vedere le isole pontine.



La discesa si svolgerà sull’altro versante alla ricerca della grotta delle Stelle, (accessibile solo con attrezzatura speleo), in questo punto del percorso si potranno osservare rocce molto particolari. Prima del rientra ci sarà occasione di affacciarsi alle Calanche di San Nicola.



Dati tecnici:

Difficoltà: E

Dislivello: 780 m (8 km)

Durata (soste escluse): 5 ore

Amici a 4 zampe: consentito



Prenotazione:

Per prenotare inviare un messaggio al 3397222680 Michele, oppure online a questo link: https://trekking.one/mi-prenoto/ (Suggerisco di prenotare con anticipo e non ridursi all’ultimo giorno).

Qualora sia la prima uscita con la “Compagnia dei Viandanti”, indicare nome e cognome, codice fiscale e paese di residenza.

Ritrovo:

Ristorante Il Laghetto, Giuliano di Roma – ore 8:00

Quota di partecipazione:

12€ adulti, 5€ minori accompagnati, 8€ soci Compagnia dei Viandanti. Il pagamento può essere fatto in contanti la mattina, oppure anticipatamente tramite Satispay, Hype, N26, bonifico.

La Quota comprende: compenso Guida Aigae, Assicurazione Responsabilità Civile, la quota NON comprende il pranzo al sacco, il viaggio e polizze assicurative infortuni/vita individuali.

Assicurazione infortuni individuale: è possibile attivare, su richiesta al momento dell’iscrizione, una polizza con validità giornaliera, al costo di € 1,70, oppure attivarne una ANNUALE al costo di soli 10€ valida per tutte le escursioni con qualsiasi guida Aigae.

Obbligatorio, vestiario, cibo:

obbligatorio scarponi da trekking (no scarpe da ginnastica) e poncho per la pioggia, acqua e snack (frutta secca, ecc …), pranzo leggero e facilmente digeribile … Consigliato no cotone sulla pelle (non si asciuga mai) meglio magliette tecniche e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire per non sudare).



Accompagna: Michele Biondi Guida Aigae tessera n. LA521

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza o in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.