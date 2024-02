Alla scoperta del territorio pontino: escursioni sul Monte delle Fate e sul Monte Revole

Sono ben due le escursioni in programma per domenica 25 febbraio organizzate dall’Associazione Itinarrando che propone eventi che uniscono la scoperta del territorio con l’attività fisica, in compagnia di racconti, cultura e tante emozioni.

Questo fine settimana scortati da guide ambientali riconosciute si andrà alla scoperta del Monte delle Fate a Sonnino e del Monte Revole nel cuore dei monti Aurunci.

Escursione sul Monte delle Fate

Partendo dalla località Cerreto a Sonnino, la guida Ambientale Escursionistica AIGAE Mirko Meli, accompagnerà un gruppo di massimo 15 persone alla scoperta del Monte delle Fate. Si camminerà su un bellissimo percorso ad anello che permetterà di scorgere panorami mozzafiato spaziando a 360° per tutto il territorio pontino dai Monti Aurunci fino ai Monti Lepini. Oltre all’immersione nella natura si potrà scoprire la storie dei luoghi approfondendo le storie sui briganti che si rifugiavano sui monti, una popolazione fiera che viveva in un territorio di confine tra lo Stato Pontificio e il regno Borbonico. Lungo il percorso si potranno ammirare una delle formazioni carsiche più belle e imponenti della zona, le Calanche di San Nicola, con i suoi imponenti faraglioni e lo splendido borgo medievale di Fossanova.

L’escursione non presenta grandi difficoltà se si è mediamente allenati a camminare ed è adatta anche a ragazzi, bambini e cani abituati a stare in natura. La partenza è alle 9.30 da Sonnino Scalo.

Escursione sul Monte Revole

Durante questa escursione la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Francesco Valeriano condurrà il gruppo (di massimo 25 persone) sulla vetta del Monte Revole, ricca di storia e panorami mozzafiato, da dove ci si affaccia per godere dello spettacolo del Parco Naturale dei Monti Aurunci, spaziando dagli appennini al confine abruzzese, e del Mar Tirreno.

Durante l’escursione si scorprirà la storia di queste montagne e gli avvenimenti più importanti in cui sono state coinvolte, specialmente nella Seconda Guerra Mondiale, in cui proprio il Monte Revole fu elemento chiave durante lo sfondamento della Linea Gustav, che ha lasciato segni evidenti delle sue battaglie visibili anche oggi. Si tratta di una escursione ad anello con un percorso mediamente difficile da affrontare adatto anche ai ragazzi dai 14 anni in su che siano però abituati a camminare e ai cani al guinzaglio. Si partirà da Formia in località Pornito alle ore 10.00.

L’appuntamento

È per domenica 25 febbraio a Sonnino e a Formia, maggiori informazioni saranno date in fase di prenotazione dell’escursione da effettuare entro le 16 del giorno prima dell’evento tramite messaggio Whatsapp al numero 380 765 18 94. È fondamentale seguire le istruzioni degli organizzatori sull’abbigliamento e il comportamento da adottare durante la camminata.