Parole dei Talenti: Morena Virgini presenta “Gioco di Maschere e altre poesie”

Prosegue con successo la rassegna Le Parole dei Talenti organizzata dal gruppo CTG per la lettura, nelle persone di Morena Virgini, Angelo Tozzi e Marco Checchinato, e il sostegno dell’Edicola Cormio e la Pasticceria Enoteca Bar Cifra che ospiterà gli incontri.

Ogni venerdì fino al 24 giugno alcuni autori, locali e non, incontreranno il pubblico per parlare insieme dei loro libri. In programma per venerdì 27 maggio l’incontro con Morena Virgini, poetessa originaria di Sezze, che ha recentemente vinto il Premio Nazionale Letteratura italiana contemporanea, sezione poesia con Gioco di Maschere e altre poesie.

Morane Virgini ha affermato “La scrittura per me è terapeutica: è un viatico per la guarigione dei mali dell’anima” e infatti i suoi componimenti sono viaggi all’interno di sé stessa, alla scoperta di emozioni nascoste. La raccolta di poesie Gioco di Maschere e altre poesie, edita da Edizioni Croce, propone in una atmosfera intima e sospesa un percorso di rivelazione dell’amore e dei sentimenti, per i quali l’autrice mettendo a nudo sé stessa riesce a parlare dell’essere umano.

Durante la presentazione del libro, Morena Virgini sarà affiancata dai poeti Leone D’Ambrosio e Antonio Veneziani.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 27 maggio alle ore 18.00 presso il Bar Cifra a Latina. Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 3336592569 o inviare una email all’indirizzo latinainitinere@gmail.com