Tutto pronto per la XXXV edizione della Mostra Agricola di Campoverde

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna per la sua XXXV edizione la Mostra Agricola di Campoverde, la fiera che promuove le eccellenze locali e presenta quelle nazionali e internazionali in fatto di agricoltura, enogastronomia, florovivaismo e attività produttive in generale.

La fiera si terrà dal 23 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio, due fine settimana per curiosare, acquistare, aggiornarsi, divertirsi e imparare negli quasi 3500 mq di esposizione, parte al chiuso e parte all’aperto.

Sono quasi 380 gli espositori, alcuni di lunga tradizione e altri che porteranno alla mostra agricola nuovi settori merceologici. Ricca la presenza dell'enogastronomia da tutta Italia, il florovivaismo in collaborazione con il Mercato dei Fiori di Campoverde; la mostra zootecnica vedrà presente ogni tipo di animale da reddito, da lavoro e da compagnia, così come il panorama dell'offerta degli spettacoli: i butteri delle paludi pontine, la scuola cinofila di Tobyas Popovici, il famoso addestratore Daniel Berquiny; il western show di Marco Sterbini, il team penning che porterà in fiera 150 cavalli e 150 vitelli.

Come ogni anno la Fiera di Campoverde apre le sue porte gratuitamente alle scuole la mattina del 29 aprile, con la fattoria didattica. Un Floral show porterà l’abbinamento moda-fiori in collaborazione con Savina Tatti. Insieme all’associazione Amici di Birillo e alla Asl sarà data la possibilità della microchippatura gratuita dei cani e sarà possibile adottare anche un amico a quattro zampe. Svariati anche i convegni di approfondimento del settore agricolo.