Una mostra fotografica per festeggiare i 90 anni di Latina

Arriva alla Casa del Combattente una mostra fotografica organizzata dal Foto Club di Latina per celebrare i 90 anni della città.

Il racconto della sua storia attraverso uno sguardo moderno: la sua architettura unica, l’atmosfera metafisica tipica del ‘900, i luoghi simbolo, gli scorci particolari, le persone che vivono questi spazi.

Le foto in mostra saranno non a casa 90: 40 in esposizione e 50 proiettate.

Il Foto Club Latina, fondato nel 1975, è un’associazione culturale aperta a tutti che organizza eventi e percorsi formativi con il proposito di avvicinare all'arte della fotografia.

La mostra sarà aperta domenica 18 dicembre alle ore 11.30 e inaugurata nel pomeriggio alle 17.30 e rimarrà aperta fino al 23 dicembre dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero.