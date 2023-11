A Piana delle Orme la mostra scambio di Frammenti

Nell’incantevole cornice di Piana delle Orme, in mezzo alla ridente campagna dell’agro pontino e accanto all’interessante museo che racconta la storia della bonifica e della Seconda Guerra Mondiale, presso lo spazio espositivo si terrà la mostra scambio dell’associazione Frammenti.

L’associazione Frammenti in collaborazione con Brickanti animeranno una due giorni dedicata alle costruzioni, con vari laboratori per i più piccini in cui i mattoncini e le costruzioni diventano un mezzo per allenare la memoria, la logica, la motricità in maniera divertente.

Durante la manifestazione, giunta alla sua V edizione, si potranno ammirare modellini e diorami in scala n e 1:1 oltre ad autobus, moto, automobili e vespe d’epoca.

L’appuntamento

È presso l’area espositiva di Piana delle Orme sabato 18 e domenica 19 novembre dalle 10 alle 18.00. L’ingresso è gratuito.