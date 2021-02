Opere dedicate al pubblico più giovane in mostra alla ludoteca Sergio Ban

Sarà inaugurata domenica 28 febbraio una mostra di opere che Sergio Ban, compianto artista di Latina, aveva dedicato ai ragazzi, opere giocose, colorate e piene di vita.

La mostra si terrà presso la ludoteca sita nel parco Vasco De Gama recentemente ristrutturata e dedicata all’artista pontino.

La ludoteca sarà gestita per i prossimi 10 anni dalla Cooperativa Il Quadrifoglio, che in collaborazione con l’Associazione Sergio Ban, ha deciso di ospitare come primo evento dedicati ai più giovani una mostra dell’artista nato a Fiume ma trapiantato a Latina in tenerissima età a causa del triste esodo che vide 15.000 profughi fiumani-dalmati trasferiisi nel Lazio e in particolare nel capoluogo pontino.

La ludoteca è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18. La mostra si terrà fino al 14 marzo.