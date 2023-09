Appassionati della Ferrari tutti a Norma: torna Motori e Rosse Emozioni

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua VIII edizione la manifestazione “Motori e Rosse Emozioni”, organizzata dallo Scuderia Ferrari Club Norma, tra i club dedicati alla rossa di Maranello più importanti della regione.

Domenica 10 settembre la giornata sarà dedicata a competizioni sul “Circuito Norbano”, esposizioni e una serie di iniziative collaterali, il tutto organizzato nella massima cura della sicurezza di pedoni, automobilisti e vetture, grazie a un professionale servizio di controllo assicurato da una società specializzata, la “Safety Security”.

Le esibizioni si svolgeranno nell’arco della mattinata e nel pomeriggio secondo una precisa tabella di marcia già diffusa sui social. I gioielli del Cavallino Rampante e tutte le altre vetture saranno poi in bella vista presso gli appositi paddock e all’interno della Welcome Area dell’Antica Norba.

In esposizione si potranno ammirare decine di meravigliose Ferrari di svariati modelli, ma anche veicoli abarth ed elaborati, vetture d’epoca e splendide auto e prototipi da competizione dal rombo inconfondibile.

Allo spettacolo in pista saranno abbinate svariate iniziative collaterali, a partire dalla Borsa Scambio di modellismo e pittura: giunta alla seconda edizione, la mostra si terrà presso la palestra del Centro Sportivo, in via Passeggiata San Giovanni, e vedrà la partecipazione di diversi espositori e di artisti di vario genere.

Torna anche la beneficenza con la rinnovata collaborazione con Diaphorà, nella giornata infatti sarà presente uno stand della ONLUS per conoscere le loro attività e sarà promossa una raccolta fondi per finanziare i progetti della Onlus, proprio per questa occasione è stato realizzato il cappellino, ovviamente rosso, che celebra la giornata e potrà essere acquistato presso lo stand.

L’appuntamento

È dunque per domenica 10 settembre a Norma a partire dalle ore 9.00.