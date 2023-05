domenicalmuseo: ingresso gratuito a musei e parchi archeologici

Orario non disponibile

Quando Dal 07/05/2023 al 07/05/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Appuntamento ormai fisso con la bella iniziativa promossa dal Ministero della Cultura #domenicalmuseo grazie alla quale è possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e luoghi della cultura che aderiscono a questo progetto.

In questo periodo di crisi economica in cui per molti è proibitivo sostenere spese extra, questa iniziativa permette di godere delle tante bellezze del nostro Paese senza sostenere i costi dei biglietti d’entrata.

Anche diversi luoghi culturali della provincia pontina aderiscono alla manifestazione e apriranno gratuitamente le loro porte ai visitatori per tutta la giornata di domenica 7 maggio.

L’appuntamento

È dunque per tutta la giornata di domenica 7 maggio nei parchi e nei musei aderenti all’iniziativa. È consigliabile consultare i siti dei vari luoghi della cultura per verificare se è prevista la prenotazione.

#domenicalmuseo nella provincia pontina

Abbazia di Fossanova - Priverno

Dalle 8.30 alle 19.30

Cappella dell'Annunziata – Cori

Dalle 8.00 alle 18.00

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando – Minturno

Dalle 8.30 alle 19.30

Museo archeologico nazionale di Formia

Dalle 8.30 alle 19.30

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica

Dalle 8.30 alle 19.30