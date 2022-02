Il Museo si fa Piccolo: in mostra i lavori dei visitatori più giovani all’Emilio Greco

Il Museo Emilio Greco sempre attento alle esigenze pubblico più giovane organizza spesso attività per i ragazzi in modo da far vivere appieno il museo non come luogo noioso e legato al passato, ma come luogo da scoprire, dove divertirsi imparando.

Con questo splendido spiriti si sono tenuti gli incontri della rassegna “Il ‘900 di Emilio Greco – Il Museo si fa piccolo” che nei mesi di novembre e dicembre ha coinvolto bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

I piccoli ospiti del museo sono stati invitati a cimentarsi con varie tecniche come la scultura e l’incisione per scoprire meglio il percorso artistico di Emilio Greco, il frutto di questi incontri sarà in mostra presso il museo stesso dall’11 al 20 febbraio.

“Guardare i bambini vivere appieno il nostro spazio museale, cimentandosi in prima persona in attività artistiche, è qualcosa di magnifico che cela grandi speranze per il futuro. Noi adulti abbiamo il dovere di avvicinare le giovanissime generazioni all’arte e a ciò che di bello hanno intorno, perché è solo così che riusciremo a fare dei nostri figli e nipoti, donne e uomini migliori, in grado di orientarsi tra le tante opportunità che la società odierna offre, riconoscendo quelle più idonee alla loro inclinazione naturale – commenta il consigliere delegato ai percorsi culturali Francesca Avagliano – Ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato alla rassegna culturale, i loro genitori per aver colto la bontà dell’iniziativa, la Regione Lazio per il sostegno e, non in ultimo, l’associazione Sabaudia Culturando”.

La mostra sarà aperta al pubblico, con obbligo di mascherina Ffp2 e green pass rafforzato, ad ingresso libero. L’inaugurazione si terrà venerdì 11 febbraio alle ore 17.30. Per effettuare le prenotazioni e ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 342.1789367