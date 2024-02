Museum Days: a Piana delle Orme aperture straordinarie e biglietti ridotti

In occasione dei Museum Days, le splendide sale espositive di Piana delle Orme aprono le porte ai visitatori a orario continuato e con biglietti ridotti per tutti per bene tre giorni: dall’1 al 3 marzo.

Un museo che racconta la storia della bonifica pontina in ogni suo aspetto, storico, sociale, di costume e scientifico con suggestive ricostruzioni e una raccolta infinita di reperti originali. Un museo che racconta la seconda guerra mondiale con dovizia di particolari, le battaglie più celebri e le più terribili, il momento più buio del secolo con la ricostruzione fedele di un binario da cui partivano i treni che portavano gli ebrei nei campi di concentramento e inoltre mezzi bellici originali dalle più piccole jeep e cingolati passando per aeroplani e carri armati. Oltre allo splendido e divertente padiglione dedicato alla storia del giocattolo, quello dedicato ai mezzi agricoli e mezzi bellici d’epoca.

Un museo immerso nella natura, tra animali e aree verdi dove fermarsi a riposare tra un padiglione e l’altro, dove sperimentare una piacevolissima esperienza culturale di alto spessore, che permette di capire meglio la storia locale e quella nazionale e mondiale del ‘900, un vero fiore all’occhiello per Latina e provincia.

Tre giorni dunque per godersi il museo dalle 9 alle 19.00 con ultimo ingresso alle ore 17.00 con biglietti a prezzi ridotti.

L’appuntamento

È da venerdì 1 a domenica 3 marzo dalle 9 alle 19, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 0773.258708 e l’indirizzo email pianadelleorme@gmail.com