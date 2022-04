Musica e cinema all’Ex Mattatoio: un mese di eventi

Prezzo non disponibile

Si preannuncia un mese denso di eventi quello che si apre sabato 2 aprile all? Ex Mattatoio di Aprilia.

Musica dal vivo di vario genere dal punk al pop dal rock al rap e ovviamente l?ormai consueto spazio dedicato al cinema con la rassegna MattaCinema che in aprile propone il film La Forma dell?Acqua (Guillermo Del Toro 2017) vincitore di numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Leone d?Oro come miglior film al Festival del Cinema di Venezia e il Premio Oscar come miglior film, miglior regia, migliore scenografia, migliore colonna sonora nel 2018.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti. I soci potranno accedere muniti di mascherina, è obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero 327.4487879.

Gli appuntamenti di aprile:

Sabato 2 aprile ore 21.30

Vondatty (indie pop)

Venerdì 8 aprile ore 21.30

I Goldoni (pop rock)

Sabato 16 aprile ore 21.30

Maronna (pop)

Giovedì 21 aprile ore 21.30

MattaCinema ?La forma dell?acqua?

Sabato 23 aprile ore 21.30

Chiazzetta (pop)

Venerdì 29 aprile ore 21.30

Eant & 7EDsound (indie rap)

Sabato 30 aprile ore 19.00

MattaPizza