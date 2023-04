My Song: a Formia una mostra che parla di street art e musica

Quanto sono legate street art e musica? Capita spesso che dietro a un murale, un grande affresco, i dieci piani di altezza di un’opera di street art ci sia dietro una canzone ispiratrice o una intera colonna sonora.

Musica che ispira e accompagna ogni momento in cui l’artista progetta, elabora e poi realizza un’opera, da questo assunto Davide Rossillo, curatore d'arte da anni impegnato nell'arte urbana e Sara Rossillo hanno pensato di creare My Song una mostra interattiva che vede in esposizione le opere di 31 artisti, alcuni provenienti dalla provincia pontina e molti da diversi paesi del mondo, e al tempo stesso, grazie a Qr Code, ascoltare in streaming la musica o le canzoni che hanno ispirato queste opere.

Una simbiosi tra arte e musica che potrà avvicinare l’osservatore all’artista, o dagli nuove chiavi di lettura delle opere in un affascinante mix di linguaggi. Un viaggio tra immagini e suoni hanno ispirato i volti surrealisti dell'americano Adam Caldwell, o gli affreschi di Addison Karl, o ancora l'illusionismo visivo del pontino Carlo De Meo, o le opere mastodontiche del brasiliano Apolo Torres.

La mostra, realizzata in collaborazione con Memorie Urbane, uno tra i maggiori Festival di Street art d'Italia di cui Rossillo è fondatore, sarà inaugurata domenica 16 aprile e sarà aperta al pubblico fino al 17 giugno.

Al vernissage sarà possibile conoscere gli artisti italiani che hanno aderito all'iniziativa tra questi Carlo De Meo e Antonio De Paola, che sono di Gaeta e Formia, come pure Laura Bartolomei da Terracina, e ancora Pretta Fiore, brasiliana d’origine e fondana di adozione.

La mostra sita in via XXVI maggio 26 sarà aperta al pubblico dal mercoledì al sabato dalle 16 alle 20 e su appuntamento contattando il numero 3280333990.

In esposizione le opere di: Adam Caldwell (USA), Addison Karl (USA), Amanda Lynn (USA), Andrea Grieco (ITA), Antonio De Paola (ITA), Apolo Torres (BRA), Aris (ITA), Artez (SRB), Carlo De Meo (ITA), César Goce (ESP), DEIH (ESP), Ememem (FRA), GERA1 (GRC), Helen Bur (GBR), KOSO (ITA), KORI (SRB), Laura Bartolomei (ITA), Nafir (IRN), Natalia Rak (POL), Pablo Astrain (ESP), Paulo Ito (BRA), Pener (POL), Pretta Fiore (BRA), Rocco Lombardi (ITA), RUÍDO (PRT), Séma Lao (FRA), Slim Safont (ESP), Sonny Sundancer (ZAF), SORTWO (ESP), THEIC (URY), Zabala (ESP).