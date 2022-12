Natale a Sermoneta: musica, visite guidate e molto altro

Orario non disponibile

Arriva il Natale e su Sermoneta come ogni anno cala un’atmosfera di altri tempi, come di un luogo sospeso che accoglie e culla: tra i suoi vicoli antichi, le piazzette addobbate, le luci che seguono il percorso dei visitatori e ovviamente i tanti presepi artigianali disseminati nelle nicchie e in vari spazi aperti al pubblico.

Come sempre oltre agli splendidi addobbi nel centro storico si terranno una serie di eventi: concerti , visite guidate , cacce al regalo e persino una giornata a casa di Babbo Natale.

Divertimento per grandi e piccini organizzato dall’Associazione Meraviglia con il contributo del Comune di Sermoneta.

Le visite guidate in costume medievale e non per i vicoli e le piazze del borgo medievale si terranno il 4, 10, 11 e 18 dicembre alle ore 11.00 e alle ore 15.00, mentre il 26 dicembre e il 7 gennaio alle 17.30.

Si parte giovedì 8 dicembre e si proseguirà per tutto il periodo festivo fino al 5 gennaio. Le attività sono gratuite ma i posti sono limitati quindi occorre prenotare chiamando il numero 324 8821981.

Il programma natalizio

Giovedì 8 dicembre

Ore 16.00 Sermoneta Racconta

Venerdì 9 dicembre

Concerto Aspettando il Natale

Ore 17.00 visita guidata nel borgo medievale

Ore 19.00 Midnight Christmas Kid in concerto alla Loggia dei Mercanti

Sabato 17 dicembre

Ore 10.00 Alla Scoperta di Babbo Natale

Venerdì 23 dicembre

Ore 16.00 Caccia ai regali

Sabato 5 gennaio

Ore 16.00 A Casa della Befana