Natalis 2022: gli eventi a Sperlonga

Dal 09/12/2022 al 06/01/2023

Tutto pronto per festeggiare il Natale e l’anno nuovo anche a Sperlonga che promuove, come ogni anno la manifestazione Natalis, che porta nello splendido borgo medievale sul mare musica, spettacoli dal vivo, mostre e ovviamente tradizioni: dal presepe del porto, al Capodanno in piazza, fino alla festa della Befana che concluderà le celebrazioni.

Una manifestazione organizzata nel rispetto dell’ambiente e il benessere dei cittadini, con una forte propensione all’ecosostenibilità e al risparmio energetico, motivo per cui il Comune ha deciso di diminuire le luminarie, che saranno comunque suggestive e creeranno la calda atmosfera natalizia.

Si parte il 9 e 10 dicembre col celebre Rally di Sperlonga, giunto alla sua XIV edizione, e l’inaugurazione del tradizionale presepe del porto.

Domenica 17 dicembre nei pressi della pista di pattinaggio i bambini potranno consegnare la propria letterina a Babbo Natale e partecipare tutti insieme alla tombolata in piazza.

Le giornate festive saranno caratterizzate da concerti e spettacoli, mentre il 31 dicembre si scenderà in piazza per salutare insieme l’arrivo del 2023.

Gran finale delle festività il 5 gennaio con il presepe vivente in Piazza Europa e il 6 gennaio con giochi tradizionali e arrivo della Befana.

