Natale a Fondi: tra tradizione e divertimento fino all’Epifania

Dopo l’accensione delle luminarie, si entra nel clou dei festeggiamenti natalizi con un fitto calendario di eventi che festeggeranno degnamente il Natale 2022 a Fondi.

Tante iniziative per tutti i gusti e per tutte le età che animeranno il centro storico fino alla Befana: nel quartiere della Giudea nei fine settimana che precedono il giorno di Natale, ovvero il 10 e 11 e il 17 e 18 dicembre, si terrà la manifestazione Antichi sapori… natalizi a cura dell’Associazione culturale Gruppo Folk “Città di Fondi” durante la quale non mancheranno nemmeno i momenti musicali. Sempre in tema degustazioni nelle stesse giornate si svolgerà anche la rassegna Fondi: mare, gusto e cultura

Non mancheranno delle rassegna che ormai sono tradizionali a Fondi “Caro Babbo Natale”, il premio di poesia “Libero de Libero”, “Brunello a Palazzo”, i concerti di Natale e Capodanno e il Premio Persona dell’Anno. Presso il chiostro di San Domenico, sarà possibile ammirare il presepe artigianale ricco di grandi capolavori del Maestro Marcello Cassoni visitabile fino all’8 gennaio.

Torneranno anche i presepi viventi: il 26 dicembre ai piedi del Castello con un’accurata performance dell’Associazione Araldica Contado D’Aquino, nella stessa giornata in località San Magno con la partecipazione di numerose comparse e animali veri e il 6 e 7 gennaio in località Cocuruzzo.

Oltre alle manifestazioni legate alla tradizione non mancheranno anche tanti eventi culturali: presentazioni di libri, spettacoli teatrali, mostre, concerti e proiezioni tra cui il documentario “Giulia Gonzaga, un’eretica del ‘500” proposto dall’Associazione Italia Nostra – Sezione di Fondi e Monti Ausoni.

Per quanto riguarda la musica, da non perdere gli appuntamenti “Cantando intorno al presepe”, il 17 dicembre a cura della corale polifonica Città di Fondi. “Note di Natale al Castello”, in programma lo stesso giorno e promosso dalla Pro Loco e “Napoli e dintorni: canzoni natalizie e classici del repertorio napoletano” con il controtenore Nicola Marchesini.

Spazio anche allo sport con la “Maranto Christmas Vertikal” e appuntamenti con la solidarietà come “Dona un Giocattolo”.

Per i più piccini, il 16, 17 e 18 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale organizzato dal centro diurno Magicabula in Piazza Cesare Beccaria. Sempre per i bambini, nel corso del mese non mancheranno sorprese estemporanee che saranno comunicate sui canali social del Comune.