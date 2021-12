Case di Quartiere di Latina: tante iniziative per il periodo festivo

Quest’anno il Natale a Latina non si respira solo in centro con lo splendido albero e le luminarie ma anche in altre zone grazie alle iniziative organizzate presso le Case di Quartiere dalle associazioni che hanno stretto patti di collaborazione con il Comune di Latina per la gestione di queste strutture polifunzionali.

Anche Latina Scalo, Borgo Sabotino, Borgo Piave e l’ex scuola materna di via Milazzo ospiteranno mostre, mercatini, spettacoli, concerti, giochi e laboratori che per tutto il periodo festivo allieteranno grandi e piccini.

Gli eventi, iniziati in molti casi a inizio dicembre e che proseguiranno fino al 6 gennaio, sono a ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19

Foto tratta dalla pagina Facebook della Casa Cantoniera - Casa di Quartiere di Borgo Sabotino

Il programma degli eventi alla Casa di Quartiere di Borgo Sabotino

venerdì 17 dicembre

ore 20.00 film “GIMCM” Latina anni 70/80 a cura Ass.Circolo Arcobaleno Pontino- Legambiente

sabato 18 dicembre

ore 10.30 e 15.00 mini torneo di calcio bambini e ragazzi a cura Oratorio SS Cuore di Gesù in collaborazione con associazioni ASD e Società Sportive del territorio.

(stand di gastronomia per il pranzo)

dalle ore 16.00 proiezioni video per 89°anno fondazione di Latina a cura ass. Solidarte

domenica 19 dicembre

ore 10.30 e 15.00 mini torneo di calcio bambini e ragazzi a cura Oratorio SS Cuore di Gesù in collaborazione con associazioni ASD e Società Sportive del territorio.

(stand di gastronomia per il pranzo)

mercoledì 22 dicembre

ore 16.30 presentazione del libro “Esodo in Patria” di Franco Arimaldia cura ass.Don Vincenzo Onorati

ore 18.00 -19.30 omaggi per il Natale a cura Collettivo Donne Sabotino

giovedì 23 dicembre

ore 10.00 -12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate

ore 16.30 proiezione documentario “Microcosmo Sabotino” di M. Ferrari a cura ass. Solidarte

lunedì 27 dicembre

10.0 -12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate

martedì 28 dicembre

ore 9.30- 12.30 visita guidata spazi Casa Cantoniera con Enrico Colazingari e Franca Carrara

ore 10.00 -12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate

ore 15.30-18.30 esposizione ceramiche artigianali a cura DAD Differenti Artigiani Disinvolti

mercoledì 29 dicembre

10.00-12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate

giovedì 30 dicembre

ore 10.00 -12.30 “teatro per bambini e famiglie con “Compagnia Endaxi” a cura Oratorio SS Cuore di Gesù e ass. Polvere di Fate

ore 15.30-18.30 proiezione video attività di arte sociale a cura DAD Differenti Artigiani Disinvolti

lunedì 3 gennaio

ore 10.00 -12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate

martedì 4 gennaio

ore 10.00 -12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate

mercoledì 5 gennaio

10.00-12.30 giochi e animazione per bambini a cura ass. Polvere di Fate dalle

ore16.00 giochi e animazione bambini a cura Oratorio SS Cuore di Gesù dalle

ore19.00 la befana nel piazzale della chiesa a cura Oratorio SS Cuore di Gesù (stand di gastronomia)

giovedì 6 gennaio

ore 16,30 la tombola nel piazzale della Casa Cantoniera a cura Oratorio SS Cuore di Gesù

Gli eventi alla Casa di Quartiere di via Milazzo

Dal 5 dicembre al 6 gennaio

Dalle 10.00 alle12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Natale da vivere:

giardino delle luminarie

Albero di Natale Multicolore

Babbo Natale

Mostra di presepi

Mercatino natalizio

Distribuzione caramelle per i bambini

Gli eventi alla Casa di Quartiere di Latina Scalo (Ex cinema Enal)

Sabato 4 e domenica 5 dicembre

ore 10.00 alle 21.00

Latina Photo Day Ass. Fotografica Riscatto

Mercoledì 8 dicembre

Presepio all’Enal Ass. ACS Latina Scalo

ore 10.30 (giardino della Biblioteca di Latina Scalo)

La Gravidanza Avventurosa di Maria Narratad Lei Stessa Presidio di Latina Scalo

Sabato 11 dicembre

dalle ore 10 alle ore 12,30 Laboratorio creativo di natale per bambini da 5 a 10 anni Associazione Nova Urbs

sabato 11 dicembre

ore 20.45 Catch Imprò spettacolo di improvvisazione teatrale Compagnia Maia

domenica 12 dicembre

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 Mostra di arti e mestieri oggettistica natalizia e manufatti artistici artigianali Associazione Comitato di Quartiere di Latina Scalo Tor Tre Ponti

venerdì 17 dicembre

ore 19.00 Saggio di scuola di teatro per bambini Associazione Aviattori

sabato 18 dicembre

dalle ore 11.00 (giardino della Biblioteca di Latina Scalo)

Natale Intorno a una Stella Reading musicale per bimbi Luogo Arte Accademia Musicale APS Presidio di Latina Scalo

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 We sing a song of Christmas time

Concerto di Natale... a tappe! Luogo Arte Accademia Musicale APS “Anfiteatro thè original” di Latina

Domenica 19 dicembre

ore 19.00 Leggenda di Natale

Concerto del coro “D’Altrocanto nonostante tutto” diretto da Paola Salvezza

Lunedì 27 dicembre

ore 21.00 Quanno Nascette Ninno

Canti di Natale della tradizione popolare Canusia

martedì 28 dicembre

ore 18.30 ..Justthe Beginning Tour

Concerto del Vibration Gospel Choir