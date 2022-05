Al Circolo Cittadino Nature Silenti, la personale di Alberto Serarcangeli

Il Circolo Cittadino di Latina si appresta ad ospitare un altro evento artistico con la personale di Alberto Serarcangeli “Nature Silenti”.

La mostra, a cura di Fabio D’Achille, sarà a disposizione del pubblico fino al 18 maggio e proporrà in esposizione una serie di tele che riprendono la natura e in particolare il territorio pontino.

Come afferma Laura Cianfarani nel testo critico dedicato all’artista, Serarcangeli “…L’artista s’ispira al vero, lo osserva, lo studia sino a penetrarlo e farlo suo, per poi trasformarlo in qualcosa che abbia valore emozionale, e lo fa saldando la realtà alla libertà del personale sentire, affinché all’opera spetti l’arduo compito di trasmettere suggestioni”.

La pittura del Maestro Serarcangeli fa propria l’esperienza avanguardistica del ‘900 e attraverso una sorta di neofigurativismo la rende moderna e molto personale.

L’appuntamento

È nel pomeriggio di giovedì 12 marzo per l’inaugurazione e fino al 18 maggio al Circolo Cittadino di Latina. La mostra sarà introdotta dalla critica d’arte Marcella Cossu.