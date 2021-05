Treasure: la personale di Nell Nicholas alla galleria Monti 8

Riprendono finalmente le attività in presenza nei luoghi della cultura e la galleria Monti8 di Latina è pronta a ospitare la personale di una giovane artista britannica, Nell Nicholas, aprendo le sue porte al pubblico.

Classe 1995, Nell Nicholas nella sua ricerca artistica focalizza il suo interesse sui rapporti interpersonali e dell’Uomo con l’ambiente circostante. La sua indagine viene espressa tramite il disegno, il collage e la pittura.

Treasure è il titolo della personale ospitata dalla galleria Monti 8 che consta di undici dipinti di realizzati tra il 2020 e 2021. “Questo corpo di lavori si sviluppa dalla mia infatuazione per le cose – afferma l’artista – rifletto molto sulle nostre relazioni con gli oggetti, come li valutiamo e perché. Ogni cosa ha molteplici valori, finanziario, personale, culturale, storico. Sin da quando mi sono trasferita a Londra nel 2014, la città ha totalmente dominato il mio lavoro. È un luogo pieno di oggetti di qualsiasi genere e della più incredibile varietà. Se ti fermi a guardare, ogni strada, ogni negozio, ogni stanza o addirittura ogni mercato ha il carattere di una collezione, come fosse un museo. Londra conta più di 83000 negozi e oltre 170 musei. Gli oggetti ci rappresentano, nella vita reale così come nei miei dipinti. Ciò che mi affascina di più di questi oggetti è la loro capacità di commentare, senza parlare, ciò che avviene intorno a loro.”

Ed ecco che i dipinti di Nell Nicholas diventano piccoli musei personali, un negozio di antiquariato, lo scantinato di un rigattiere che l’artista ricrea sistemando ad hoc mobili, manufatti artistici, vasi antichi ma anche oggetti di uso quotidiano che trova in giro e colleziona. Sulle grandi tele si intrecciano tanti racconti, i percorsi di ogni oggetto in un insieme caotico che porta il mondo interno all’interno di una stanza creando un’atmosfera leggera e intima. Così gli oggetti si caricano di nuovi significati e nuove funzioni ed entrano in relazione con l’osservatore in maniera diversa.

La mostra, che è stata presentata in un’anteprima on line dal 27 marzo al primo maggio, sarà inaugurata domenica 9 maggio alle ore 11 nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. Sarà possibile visitarla tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 fino al 31 maggio.

