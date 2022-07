A Pontinia la Festa del Gelato e Sfilate di Moda per bambini

Dopo le chiusure e le restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus che hanno ridimensionato gli eventi della scorsa estate, tanta è la voglia di tornare alla normalità e dunque tornano gli appuntamenti in presenza sebbene il COVID-19 non sia ancora stato del tutto sconfitto.

A Pontinia torna, a distanza di ben tre anni, l'organizzazione targata New Look: si comincia con il tradizionale «New Look Fashion Style» nella versione "Baby", che si terrà sabato 16 luglio in piazza Indipendenza, nelle adiacenze dell’ex Albergo Pontino.



La kermesse avrà ad oggetto una Sfilata di Moda e Acconciature dedicata ai più piccoli, presentata da Alessandra Micheli con l’accompagnamento musicale di «Victoryonion». La sfilata, inserita nel calendario degli appuntamenti dell'Estate Pontiniana organizzata dal Comune di Pontinia, è realizzata in partnership con il Koko’s Bar, che presenta la tradizionale Festa del Gelato, oltre a provvedere al servizio di ristorazione ai tavoli, mentre «Il Regno dei Bimbi di Trombetta Annalisa» fornirà i vestiti dei bambini e «Bollicine di Baraldi Angela» curerà la scenografia dei Palloncini. Non mancheranno mascotte e truccabimbi.

La serata sarà ripresa dalla televisione locale SL48 e prossimamente trasmessa in differita. Un'altra sfilata a marchio New Look, con l'organizzazione dell'Associazione Pontinia In Festa, sarà allestita in occasione della Festa Patronale in onore di Sant'Anna, che torna dopo due anni di forzato stop.

L'appuntamento

È per sabato 16 luglio in piazza Indipendenza a partire dalle ore 21.00.