Ninfa e i Caetani: la mostra al complesso monumentale di Tor Tre Ponti

In occasione dei 50 anni della Fondazione Roffredo Caetani che cadono proprio nel 2022, sono in programma una serie di iniziative supportate dalla Regione Lazio che mostreranno al pubblico gli immensi e strabilianti archivi della famiglia Caetani, custoditi, riportati alla luce e restaurati dalla fondazione stessa.

Come primo evento dell’anno arriva “Ninfa e i Caetani, tra passato e presente: gli oggetti ritrovati, il tenimento, le foto mai viste” una mostra che dal 12 al 28 febbraio sarà ospitata nel complesso monumentale di Tor Tre Ponti a Latina.

Sono ben tre le esposizioni che compongono la mostra. La prima riguarda i possedimenti della famiglia Caetani, una cartografia risalente alla seconda metà dell’Ottocento che documenta l’area che il Duca Onorato Caetani presiedeva: un’area vastissima che andava da Cisterna fino a Fogliano, passando per i possedimenti di Ninfa, dei Lepini tra Bassiano, Maenza e arrivando fino al Circeo. Si tratta di una cartografia mai esposta prima che è stata recentemente restaurata dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

La seconda esposizione in mostra testimonia l’aspetto di Ninfa prima che diventasse giardino immortalato da Gelasio Caetani in ben 18 scatti inediti. Le foto d’epoca saranno messe a confronto con foto realizzate agli stessi luoghi ma ai giorni nostri dalla fotografa Umbertina Meschini. Le foto di Gelasio Caetani fanno parte di una collezione di 9mila stampe databili tra il 1860 e il 1930 e archiviate dai membri della famiglia Caetani da sempre appassionati delle innovazioni tecnologiche. Gli scatti sono stati digitalizzati dalla Fondazione Caetani con il contributo della Regione Lazio.

La terza esposizione riguarda una serie di oggetti appartenuti a Leone Caetani, l'uomo appassionato di viaggi amava collezionare manufatti di vario genere proveniente dai luoghi visitati, per lo più mete esotiche e orientali. Il materiale che era stato custodito in un magazzino a Roma fin dagli anni ’20 del secolo scorso, è stato recuperato negli anni ’80 dalle Fondazioni Roffredo e Camillo Caetani e sarà mostrato, in gran parte per la prima volta, in questa mostra.

Durante l'inaugurazione di sabato 12 febbraio Interverranno, oltre al presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni, anche la dottoressa Valentina Sagaria Rossi, filologa, arabista e curatrice del Fondo Leone Caetani all'Accademia Nazionale dei Lincei e il sovrintendente del Giardino di Ninfa, Lauro Marchetti.

L’appuntamento

È al complesso monumentale di Tor Tre Ponti, sede amministrativa della Fondazione Caetani, sabato 12 febbraio alle ore 11.00 per l’inaugurazione. La mostra sarà aperta al pubblico tutte le mattine dalle 9 alle 13 fino al 28 febbraio.