“Non è vero ma ci credo” in scena al Moderno di Latina

Nuovo appuntamento tutto da ridere al Teatro Moderno: andrà in scena un grande classico della commedia napoletana “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo.

Tutti conoscono le vicende di Savastano che vive perennemente spaventato dalla cattiva sorte, la sua quotidianità è un vero e proprio inferno nel tentativo costante di scansare ogni presagio funesto, anche nella sua azienda fa il bello e il cattivo tempo con gli impiegati che sembrano portare bene o male. I guai arrivano quando la figlia si innamora di un misterioso ragazzo…

In scena un nome del calibro di Enzo Decaro affiancato da Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone, diretti da Leo Muscato.

L’appuntamento

È al Teatro Moderno di Latina per le consuete quattro repliche che però si terranno nell’arco di due fine settimane: venerdì 17 febbraio alle ore 21.00, sabato 18 alle ore 17.00 e ore 21.00 e domenica 26 febbraio alle ore 17.30. I biglietti inizialmente acquistati per il 19 saranno validi per il 26 febbraio.

Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 0773 66 05 50 l’indirizzo email info@modernolatina.it e online sul portale Ciaotickets.