Al centro Vittorio Veneto va in scena “Non ti Pago” di Eduardo

Appuntamento con il teatro presso il Centro socio-culturale anziani Vittorio Veneto di Latina, sabato 13 e domenica 14 gennaio alle 16.30 andrà in scena un classico del teatro di Eduardo De Filippo “Non ti pago”.

In scena Aurelio Natale, Gerardina Volpe, Franco Sorrentino, Antonino Clemente, Flavia Bernassola, Assia Gianoli, Patrizia Fernandes, Massimo Maggi, Domenico Izzo, Luciana Bega, Valeria Puniello, Rosella Giugliano e Gianfranco Trambaioli, saranno diretti dalla regista Lina Cafaro (sorella del celebre Arnaldo a cui è intitolato il teatro ridotto di Latina) della compagnia i Giovantenni.

Gli attori de “I Giovantenni” vantano la partecipazione a molte altre importanti compagnie nazionali, e si sono esibiti anche al Circolo Cittadino, nel 2022, con “La gente vuole ridere”, commedia di Vincenzo Salemme. Si tratta di una compagnia esistente da quindici anni, specializzata nella recitazione di commedie dei grandi del Teatro italiano.

Tutti gli amanti del teatro conoscono l’esilarante commedia “Non ti pago”, nella quale si raccontano le vicende del proprietario di un bando del gioco del lotto escogitare i più curiosi stratagemmi per vincere, ma la fortuna proprio non vuole aiutarlo. In compenso, uno spasimante della figlia riesce a sognare sempre i numeri vincenti, provocando l’invidia del pover’uomo.

Un modo intelligente per trascorrere un pomeriggio di risate.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 e domenica 14 gennaio alle 16.30 presso il centro socio-culturale anziani Vittorio Veneto. Per informazioni è a disposizione il numero 348.694.7206