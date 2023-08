Prezzo non disponibile

Torna l’appuntamento con la "Notte Bianca" a Norma. E’ fissato per sabato 26 agosto quando il centro lepino si animerà con una serie di eventi e iniziative accogliendo residenti e visitatori per una serata, e una nottata, all’insegna del divertimento e non solo.

Concerti, buon cibo, mostre d'arte, degustazioni, discoteca, area bambini, mercatini, artisti di strada, teatro, proiezioni: questo e tanto altro, come preannuncia l’amministrazione comunale, è la Notte Bianca di Norma, edizione 2023.

Si parte alle 21 con "Aspettando la Notte Bianca” e tutta una serie di eventi che accompagneranno fino alle 22 quando è previsto l’effettivo inizio della manifestazione con l’esibizione della Banda Santa Cecilia di Norma e poi alle 22.3o con lo spettacolo pirotecnico. A seguire il via a tutte le altre iniziative che animeranno le varie vie del paese per tutta la notte con spettacoli musicali di band diverse e non solo.

Ci saranno infatti anche stand enogastronomici, artisti di strada e il mercatino delle pulci (nella locandina in basso il programma completo). Previsti un’area parcheggio e un servizio navetta.