Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: gli eventi on line

Torna per la sua XV edizione la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, una manifestazione nata per diffondere la cultura scientifica in un contesto informale e stimolante tramite l’incontro tra ricercatori e pubblico.

Date le restrizioni per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, la manifestazione quest’anno si svolgerà in streaming ed è organizzata da Frascati Scienza con la partecipazione del Club per l’Unesco di Latina, vede il patrocinio del Comune di Latina.

Il tema scelto da Frascati Scienza sarà EARTH acronimo di Enhance Resilience Through Humanity ovvero migliora la resilienza attraverso l’umanità, un dibattito per scoprire come fronteggiare le nuove emergenze planetarie. Articolato e complesso il programma degli incontri che vedrà l’apertura dei lavori fin dalle prime ore di venerdì 27. Durante i vari incontri, divisi per fasce orarie, si parlerà di scienza, una scienza accessibile e divertente, in grado di generare consapevolezza su quanto sta accadendo al nostro pianeta. Saranno analizzati gli strumenti che abbiamo per combattere, o meglio resiliere, al cambiamento climatico e all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Si porrà l’accento sulle Smart Cities, su salute, benessere, energia, ambiente, arte e studi umanistici.

Mentre il Club per l’Unesco di Latina si concentrerà su energia e luce con l’incontro Percorsi di luce col Club per l’UNESCO di Latina che avrà inizio alle ore 20.00, relatore del seminario sarà Prof. Enzo Bonacci insegnante di Matematica e Fisica, membro d’importanti associazioni scientifiche italiane ed internazionali ha all’attivo diverse pubblicazioni e riconoscimenti professionali e scientifici.

Entrambi i webinar saranno disponibili sul canale Youtube di Frascati Scienza.