“Notti d’estate a Latina Scalo”: tra concerti, mostre e spettacoli

"Notti d’estate a Latina Scalo”: prende il via venerdì 21 agosto la prima manifestazione organizzata nell’ambito della “Rassegna estiva 2020” bandita con Avviso Pubblico dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Dodici giorni di eventi con il programma che è stato allestito dalla capofila “Luogo Arte Accademica Musicale” e dalle altre associazioni della rete “Cinema Enal - Insieme per Latina Scalo”; gli appuntamenti si terranno in concomitanza con i fine settimana in cui è stata istituita la Ztl allo Scalo, in vigore fino al 13 settembre.

Concerti, mostre e spettacoli animeranno così Latina Scalo in quest’ultimo mese di estate nel pieno rispetto delle misure vigenti anti-Covid. Pur essendo libero l’ingresso agli eventi, i posti saranno comunque limitati e sarà necessario prenotare (è possibile chiamare i seguenti numeri: 3405904838 e 3383688739).

“Il bando degli eventi culturali, la rassegna dei Giardini in Comune, il Giardino Contemporaneo e le Immersioni Sonore delle Politiche Giovanili al Lido - commenta Fabio D’Achille, presidente della Commissione Cultura del Comune - tengono unita tutta la città, dal mare fino allo Scalo, in questa Fase 3”.

Il programma

VENERDÌ 21 AGOSTO

ore 21.30 CANUSIA concerto di musica popolare (Saturnalia APS)

SABATO 22 AGOSTO

ore 21.30 THE RED VAGONS concerto di musica blues (Associazione Culturale Stefania Ferrari)

DOMENICA 23 AGOSTO

ore 21.30 SIMONE NOBILEBLUES BAND concerto di musica blues (Associazione Culturale Stefania Ferrari)

VENERDÌ 28 AGOSTO

ore 20.30 LUOGHI NASCOSTI mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 20.30 GIOCHIAMO CON L'ARGILLA: esposizione di manufatti in ceramica e laboratorio per bambini (Associazione Arti e Mestieri "WILLIAM MORRIS”)

ore 21,00 LATINA SCALO IN CORTO 4a edizione-presso il Cortile Cinema Enal (Associazione Culturale Stefania Ferrari)

ore 21.30 FATTORE ARTE tavoli aperti con gli storici dell’arteVincenzo Scozzarella e Francesca Piovan su monografie artistiche della scena internazionale e di figure appartenenti alla realtà pontina (Associazione Comitato di Quartiere di Latina Scalo)

SABATO 29 AGOSTO

ore 20.30 LUOGHI NASCOSTI mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 20.30 GIOCHIAMO CON L'ARGILLA: esposizione di manufatti in ceramica e laboratorio per bambini(Associazione Arti e Mestieri "WILLIAM MORRIS”)

ore 21,00 LATINA SCALO IN CORTO 4a edizione-presso il Cortile Cinema Enal (Associazione Culturale Stefania Ferrari)

ore 21.30 FATTORE ARTE tavoli aperti con gli storici dell’arte Vincenzo Scozzarella e Francesca Piovan (Associazione Comitato di Quartiere di Latina Scalo)

DOMENICA 30 AGOSTO

ore 20.30 LUOGHI NASCOSTI mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 20.30 GIOCHIAMO CON L'ARGILLA: esposizione di manufatti in ceramica e laboratorio per bambini (Associazione Arti e Mestieri "WILLIAM MORRIS”)

ore 21,00 GUITAR TRIO DIMENSIONAL concerto L.A CLASSICA Festival-presso il Cortile Cinema Enal (Luogo Arte Accademia Musicale APS)

ore 21.30 FATTORE ARTE tavoli aperti con gli storici dell’arte Vincenzo Scozzarella e Francesca Piovan (Associazione Comitato di Quartiere di Latina Scalo)

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

ore 20.30 SUGGESTIONI PONTINE mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 21.30 PIAZZOLLA& MORRICONE: SI GIRA! Aequalis Trio in concerto (Luogo Arte Accademia MusicaleAPS)

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 20.30 SUGGESTIONI PONTINE mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 21.30 MUSIC CONTEST: prima selezione(Cinema Enal -Insieme per Latina Scalo)

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ore 20.30 SUGGESTIONI PONTINE mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 21.30 FUNKY VALENTINE concerto di musica soul, funk & blues(Associazione Culturale Stefania Ferrari)

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

ore 20.30 ANIMAZIONE PER I PIÙ PICCINI (Angolo della Gioia)

ore 21.00 SUONIDIFIABA: ascoltare, narrare,viaggiareTeatro per i più piccini (Associazione Culturale Opera Prima)

SABATO 12 SETTEMBRE

ore 20.30 SUGGESTIONI PONTINE mostra fotografica (Associazione Fotografica RiScatto)

ore 20.30 GIOCHIAMO CON L'ARGILLA: esposizione di manufatti in ceramica e laboratorio per bambini(Associazione William Morris)

ore 21,00 GUITAR TRIO DIMENSIONAL concerto LA CLASSICA Festival-presso il Cortile Cinema Enal (Luogo Arte Accademia Musicale APS)

DOMENICA 13 SETTEMBRE

ore 21.00 MUSIC CONTEST: finale e premiazione(Cinema Enal -Insieme per Latina Scalo)

ore 22.30 TOGETHER IS THE BEST: festa delle Associazioni