Le Nozze della Bella Giulia: a Fondi la rievocazione storica

Fondi continua a celebrare la sua storia e le sue tradizioni, in questo fine settimana in particolare lo farà con un corteo in costume che rievocherà le nozze tra Giulia Gonzaga e Vespasiano Colonna avvenute proprio nel comune pontino nel 1526.

Le nozze avrebbero unito due potenti famiglie nobiliari con enormi vantaggi da entrambe le parti, per cui Giulia appena 13enne fu costretta a sposare l’ultra 40enne Vespasiano Colonna. Il matrimonio fu preceduto da una serie di accordi che vedevano diverse clausole tra le quali quella che Giulia avrebbe ereditato una immensa fortuna a patto che non si fosse più risposata. Il matrimonio durò appena due anni per la sopraggiunta morte di Vespasiano, così Giulia poté vivere una vita libera e agiata, circondata da artisti e intellettuali, presso il Castello di Fondi.

Sabato 3 settembre verranno rievocate queste sontuose nozze con un corteo in costume curato nei minimi particolari: dagli costumi d’epoca realizzati a mano, alle complesse coreografie.

Il corte per “Le Nozze della Bella Giulia”, a cura dell’Associazione Araldica Contado d’Aquino avrà inizio alle ore 21.00 ai piedi del Castello Caetani e ripercorrerà tutte le fasi della celebrazione del matrimonio: il compromesso di matrimonio in casa di Isabella d’Este tra i Gonzaga ed i Colonna; la stipula del contratto di matrimonio davanti al notaio; il matrimonio vero e proprio con lo scambio degli anelli; il dono a Giulia delle chiavi della città; il salotto di personaggi illustri alla corte di Giulia Gonzaga.

Prima della celebrazione delle nozze, i figuranti in costume d’epoca, accompagnati dagli sbandieratori del “Rioni di Cori – APS”, sfileranno in un breve corteo partendo da Piazza Unità d’Italia, percorrendo Viale Vittorio Emanuele III per poi fare ritorno ai piedi del Castello dove proseguirà la rievocazione storica.

L’appuntamento

È dunque per sabato 3 settembre a Fondi