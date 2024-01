“Nun Te Regg Più”: Gabriele Cirilli al Teatro Europa

Appuntamento imperdibile al Teatro Europa di Aprilia con il nuovo spettacolo di Gabriele Cirilli “Nun Te Regg Più”.

Il tema è quello del tempo e su come si fa a mantenere il passo nonostante tutto cambi così velocemente, una riflessione seria per uno spettacolo divertentissimo. Un vero e proprio viaggio funambolico tra i generi: dal cabaret al monologo, dalla commedia degli equivoci alla musica, Gabriele Cirilli intratterrà il pubblico con maestria, tra canzoni, battute, poesia e tantissime risate.

Allievo di Gigi Proietti, attore in fiction, a teatro, al cinema e comico divertentissimo, Gabriele Cirilli ha collaborato con i grandi del mondo dello spettacolo italiano come Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi. È anche autore dei suoi testi, ha lavorato insieme a giganti come Vincenzo Cerami o Nicola Piovani.

L’appuntamento

È per sabato 27 gennaio al Teatro Europa di Aprilia alle ore 21.00. Biglietti disponibili al botteghino in teatro e online, per informazioni è possibile contattare il numero 06-97650344 o l’indirizzo email info@teatroeuropadiaprilia.com