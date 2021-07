Nuttata 'e sentimento al Circolo Cittadino

All'Arena del Circolo Cittadino "Sante Palumbo" di Latina si terrà il concerto Nuttata 'e sentimento - La grande canzone Napoletana .

Seduto ad un tavolino dello storico Caffé Gambrinus di Napoli, il gruppo Tre Tenori e un Pianoforte guiderà il pubblico, con aneddoti, curiosità e riferimenti storici raccontati, sorseggiando un buon caffé, all'ascolto di alcune delle più belle canzoni del "periodo d'oro" della grande canzone napoletana, eseguite da soli, in coppia o in trio.

La particolare popolarità dei brani in repertorio fa sì che il pubblico venga ripetutamente coinvolto a cantare in coro, dai quattro artisti in palcoscenico, quasi come un quinto protagonista della serata.

L'appuntamento

È per venerdì 16 luglio presso l'arena del Circolo Cittadino di Latina a partire dalle 21.00. La prenotazione è obbligatoria. I posti verranno assegnati dall'organizzazione seguendo l'ordine cronologico di prenotazione, fino ad esaurimento posti, che sono suddivisi in tre settori e organizzati nel pieno rispetto delle normative anti covid. Per info e prenotazioni: 338.6409116

