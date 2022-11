Open Day al Canile di Chiesuola: gli Amici del Cane di Latina accolgono grandi e piccini

“Noi apriamo i cancelli, voi aprite i vostri cuori!” questo l’invito delle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV a tutti coloro che vogliono visitare il canile di Latina che l’associazione gestisce da tantissimi anni e conoscere i suoi dolcissimi ospiti.

È in programma per domenica 20 novembre il primo open day del canile di Chiesuola, un’occasione per comprendere quanto lavoro e quanto amore ci sono dietro le cure degli oltre 600 cani presenti. Un'occasione per conoscere le varie attività di sensibilizzazione intraprese dall'associazione e porre domande sull'educazione dei propri pelosi.

Cani di tutte le taglie, di tutte le razze e di tutte le età, che hanno conosciuto l'abbandono e le violenza, ai quali, contrariamente a quanto accade in tanti altri canili cosiddetti “lager”, non mancano cibo, cure e qualche coccola. Ma le volontarie sanno che non è abbastanza, per questo sono alla continua ricerca di famiglie affidabili che portino via con loro queste anime pure, chiuse in gabbia senza conoscere il calore di una casa.

Un open day per mostrare la struttura, far conoscere le varie mansioni, e tutti gli sforzi delle volontarie che quotidianamente si impegnano per far stare meglio possibile i cani e perché no, per innamorarsi di un peloso e magari decidere di portarlo a casa.

L’appuntamento è per domenica 20 novembre con una serie di visite guidate per gruppi di circa 10 persone alla volta che si terranno dalle 10 alle 14. Oltre al tour con annessa coccola agli ospiti, per tutti i visitatori più piccini ci saranno tante dolci sorprese a cura di Dolce Mania Store.

La partecipazione è libera e gratuita, non servono prenotazioni, ma in caso di maltempo l’evento sarà posticipato. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0773.662177, 375.6459655 (Whatsapp) e l’indirizzo email associazioneamicidelcane@gmail.com