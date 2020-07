Al Giardino di Ninfa una particolare trasposizione dell’Orlando Furioso

Proseguono i festeggiamenti per il centenario del Giardino di Ninfa che a causa dell’epidemia di Coronavirus hanno avuto un inizio in sordina, ma che in questa calda estate si ravviveranno, sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Per questa estate sarà riaperto lo spazio che oggi ospita le rovine di quello che un tempo era il salone dell'antico castello di Ninfa, a ridosso dell'Hortus Conclusus, e grazie alla collaborazione della Fondazione Caetani con il Conservatorio Otorino Respighi e la compagnia del Teatro Fellini si terranno una serie di spettacoli di altissimo livello.

Si inizierà con il teatro, dal 31 luglio al 9 agosto andrà in scena “or_LAND_o” - Paesaggi sonori del furioso, rappresentazione dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, concerto-spettacolo per attori, percussioni e live electronics con la regia di Clemente Pernarella e le musiche di Paolo Rotili.

L’Orlando Furioso al Giardino di Ninfa

Dalla collaborazione di Clemente Pernarella, che dirige e interpreta lo spettacolo, e il Maestro Paolo Rotili, docente del Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina è nato un affascinante studio sulla musicalità della lingua dell’Ariosto, che ha visto fondersi un componimento, per percussioni e musica elettronica, nato alcuni

anni fa dalle suggestioni del testo dell’Ariosto con un suggestivo viaggio nella storia del poema, della figura di Orlando, che nella cultura occidentale affonda le sue radici nelle prime narrazioni dei trovatori e trovieri con La Chanson de Roland fino ad arrivare alle avventure piene di elementi fantastici dell’Ariosto. Una narrazione piena di animali mitologici, maghi, storie di eroi e valorose eroine al limite del fantastico, che solo un luogo suggestivo come il Giardino di Ninfa può accogliere. Sul palco accanto a Clemente Pernarella: Melania Maccaferri, Andrei Cuciuc, Viviana Barboni, e inoltre Rodolfo Rossi e Domiziana Del Mastro alle percussioni, Andrea Veneri e Matteo Ferrante live electronics. La drammaturgia è a cura di Clemente Pernarella in collaborazione con Stefano Furlan, le musiche e la regia del suono a cura di Paolo Rotili.

Biglietti e visite guidate

Lo spettacolo che avrà inizio alle 20.30 sarà preceduto da una suggestiva visita guidata al giardino all’imbrunire alla quale si potrà partecipare solo su prenotazione. Per assistere allo spettacolo, e solo per questo evento per partecipare alla visita guidata, sarà possibile prenotare sul portale CiaoTickets.

