Passeggiate Poetiche alla scoperta del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

Orario non disponibile

Quando Dal 04/11/2023 al 05/11/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento con le Passeggiate Poetiche organizzate dall’APS Exotique alla scoperta del territorio in maniera originale coniugando le visite guidate a performance artistiche di vario tipo, sperimentando il turismo lento e la bellezza dello stare insieme.

In programma per il 4 e 5 novembre due eventi nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi caratterizzato da una grande biodiversità ambientale e dalla ricchezza di tradizioni e memorie ben custodite fino ai nostri giorni. Entrambi gli appuntamenti si svolgono con il sostegno dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione dei Parchi della Regione Lazio, con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio e del Sistema Bibliotecario Sud Pontino.

Una due giorni dedicata sia alla visita e all’esplorazione di luoghi naturalistici straordinari come la Sughereta di San Vito, sia alla conoscenza dei siti storici come le Torri che puntellano il paese di Monte San Biagio, sia alle storie e ai racconti della comunità Monticellana.

Le visite guidate saranno impreziosite dalla presenza dell’attore e doppiatore Gianmarco Cucciolla, e dalla performer Lea Walter del collettivo di artisti noMade.

La partecipazione è gratuita grazie al sostegno dell’Ente P.N.R.Monti Ausoni e Lago di Fondi ma la prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonicamente al numero 329.8424810 o via email a prenotazioni@exotique.it (Contributo opzionale per il pranzo 15 € adulti/10 € ragazzi fino a 17 anni).

PROGRAMMA

Sabato 4 novembre ore 10:00

Passeggiata Poetica dalle Torri di Portella alla Torre Triangolare accompagnati dalle letture selezionate e interpretate da Gianmarco Cucciolla

Pranzo a base di prelibatezze locali dell’"Ape-Ritivo"a cura di Domenico a bordo della sua Ape.

Passeggiata nel centro storico di Monte San Biagio

Chi vorrà trattenersi a Monte San Biagio potrà finire in bellezza l’intensa giornata con una degustazione di vino e castagne con musica dal vivo organizzata dall’Associazione Wake Up.

Difficoltà: media

Lunghezza totale percorso: 4 km

Dislivello: 150 mt

Fine delle attività: ore 18:00 (aperitivo alle ore 19 e cena alle ore 20/20:30 opzionali per chi vorrà trattenersi)

Logistica: servizio navetta dedicato tra punto di partenza e arrivo

Domenica 5 novembre ore 10:00

Passeggiata Poetica nella Sughereta di San Vito con la performance partecipativa di narrazione "L'Altro Passo" a cura del collettivo di artisti noMade

Visita alla Sughereta di San Vito, la più importante ed estesa dell’Italia peninsulare. Questo sarà lo scenario in cui Lea Walter del collettivo di artisti noMade metterà in scena “L’Altro Passo”, la performance di narrazione partecipativa che mette al centro l’armonia tra Uomo e Natura.

La Passeggiata Poetica proseguirà con la guida ambientale naturalistica AIGAE Paola Marcoccia

Al termine del cammino pic-nic a cura di una selezionata “squadra” di donne e nonnine Monticellane

Difficoltà: facile per tutti

Lunghezza totale percorso: 6 km

Dislivello: in pianura con lievissimi tratti in salita

Fine delle attività: ore 16:00