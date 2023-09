Al via la IV edizione del Palio dei Borghi

Torna per la sua IV edizione Il Palio dei Borghi città di Latina, organizzato dall’Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo e dal comitato provinciale dell’Asc, attività sportive confederate, con il patrocinio del Comune di Latina.

In gara una serie di squadre formate da sei persone (tre uomini e tre donne) che rappresentano i vari borghi di Latina, in ogni squadra almeno due atleti dovranno essere residenti nel borgo che rappresentano: si tratta di una staffetta che vedrà alternarsi donne e uomini, per due giri del percorso, circa 600 metri, fino al traguardo.

Una sfida non agonistica ma che sicuramente alimenta il campanilismo dei cittadini, che prenderà il via da piazza del Popolo, proseguendo poi per Corso della Repubblica, Via Eugenio di Savoia, Largo Caduti di Nassiriya, Via Armando Diaz per poi fare ritorno in piazza del Popolo.

La gara sarà preceduta dall’esibizione degli Sbandieratori di Cori.

L’appuntamento

È per domenica 10 settembre a partire dalle ore 18.30 in piazza del Popolo a Latina.