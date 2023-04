Al Teatro Fellini va in scena Pandora

Si concluderà con lo spettacolo Pandora la stagione di prosa del Teatro Fellini di Pontinia in scena domenica 16 aprile alle ore 18.00.

Pandora, ideato e diretto da Riccardo Pippa, è la conclusione della cosiddetta Trilogia della Soglia, dopo lo spettacolo “Sulla Morte senza esagerare” in cui lo spazio liminale è tra aldiquà e aldilà, e dopo “Visite” in cui è tra il presente e il passato. In questo terzo spettacolo il Teatro dei Gordi, attraverso una riflessione su una forma teatrale sempre più affidata al gesto, ai corpi più che alle parole, analizza il significato materiale e ideale del bagno pubblico.

Un luogo, che sia in un locale, in un aeroporto, in una stazione di servizio o in un crocevia di passaggio, che da sempre è vetrina di una umanità variegata che si ferma per pochi minuti per i motivi più diversi dal semplice bisogno fisiologico. Un bagno pubblico può essere luogo di attesa, di sfogo, di riflessione, che sottende alla parte più fisica dell’essere umano, implicando la nudità e la ricerca di intimità, che diventa spesso diffidenza se non paura dell’altro.

In scena Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza dramaturg Giulia Tollis che riusciranno a creare emozione e poesia principalmente attraverso i gesti, le posture e i movimenti del corpo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 16 aprile alle ore 18.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3925407500, i biglietti sono disponibili online sul circuito Ciaotickets. Come sempre saranno disponibili navette in partenza da Latina per raggiungere il teatro.