Paolo Recchia 4tet in concerto a Latina

Si rinnovano anche per il mese di febbraio gli appuntamenti con la rassegna invernale del 52nd Jazz, organizzata da Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi e Nicola Borrelli.

A esibirsi presso il Geena di Latina domenica 5 febbraio il Paolo Recchia 4tet con Paolo Recchia al sax, Luca Mannutza al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Il concerto di domenica sarà una delle tappe del tour di presentazione di Imaginary Place, ultima fatica discografica del quartetto.

Paolo Recchia, originario di Fondi, è uno degli artisti jazz più apprezzati della scena italiana. Inizia a suonare all’età di 11 anni, dedicandosi dapprima agli studi classici e poi al jazz. Ha frequentato master class tenute da grandi esponenti del genere, collabora spesso con l’orchestra “Iodice&Corvini Roma Jazz Ensemble” e con la PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra). Paolo Recchia fa parte del gruppo “SIX SAX” guidato da Javier Girotto. Si è esibito, in giro per il mondo, come leader e guest in Festival e Jazz Club.

Luca Mannutza, nato a Cagliari, si avvicina alla musica giovanissimo e consolida la sua passione attraverso lo studio del pianoforte classico al Conservatorio di Cagliari dove si diploma con ottimi risultati. Negli anni ‘90 inizia a esibirsi a fianco di alcuni dei migliori musicisti italiani e partecipa a vari Festival Jazz. Nel 2002 vince il Premio Massimo Urbani.

Giuseppe Romagnoli, contrabbassista, a 19 anni si trasferisce ad Amsterdam e frequenta il prestigioso Conservatorium van Amsterdam dove si laurea in basso e contrabbasso jazz. Torna, poi, a Roma dove attualmente risiede e continua la sua carriera da musicista. La musica lo ha portato a suonare nei più importanti club e festival d’Europa.

Nicola Angelucci, compositore e batterista, è un musicista di riconosciuto talento. Sideman di molti tra i più interessanti e celebri leader del Jazz, quali Benny Golson con cui ha collaborato per 7 anni in Italia e all’estero.

Come è accaduto nel mese di gennaio, anche questo mese i concerti saranno impreziositi da una mostra realizzata in MAD, Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille. In esposizione le opere di Roberta Modena, artista emergente del territorio pontino. Dipinge, incolla e sperimenta; la sua cifra stilistica è il POP. Tra i suoi soggetti starlette del cinema, dell’arte e della musica.

L’appuntamento

È dunque per domenica 5 febbraio alle ore 18.00. Per ricevere maggiori informazioni e prenotare è a disposizione il numero WhatsApp 350 1843609, il sito della 52nd Jazz e le pagine social dell’associazione.