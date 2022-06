Le parole dei Talenti: Leone D’Ambrosio presenta “Teorema elementare”

Si torna a parlare di poesia presso la Pasticceria Enoteca Bar Cifra con un nuovo appuntamento della rassegna Le Parole dei Talenti organizzata dal gruppo CTG per la lettura, nelle persone di Morena Virgini, Angelo Tozzi e Marco Checchinato, e il sostegno dell’Edicola Cormio.

Si terrà il 3 giugno un nuovo appuntamento con la rassegna che ogni venerdì permette ad autori locali e pubblico di incontrarsi e parlare insieme di libri. Protagonista di questo pomeriggio letterario il poeta Leone D’Ambrosio che presenterà il suo ultimo libro “Teorema elementare” (Edizioni Ensemble).

Un delicato viaggio nella quotidianità, nei ricordi e nei luoghi più cari, tra i quali non mancano i più bei panorami pontini, attraverso le parole. Non un barocco ricamo di vocaboli ed espressioni, ma la bellezza della semplicità che si rifà ai momenti più intimi e piacevoli di stampo sabiano. D’Ambrosio dipinge un luogo in cui la poesia diventa il colore dell’anima, e i sentimenti, le emozioni, i pensieri diventano sfumature su una tela.

Leone D’Ambrosio, nato a Marsiglia, è giornalista e critico letterario che vive e lavora a Latina. Dopo la laurea alla Sapienza, ha insegnato per diversi anni nei licei della città.

Accanto all’autore interverranno Pietro Vitelli e Antonio Polselli.

L’appuntamento

È per venerdì 3 giugno alle ore 18.00 presso il Bar Cifra. Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 3336592569 o inviare una email all’indirizzo latinainitinere@gmail.com