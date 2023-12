Indirizzo non disponibile

Ci si avvia alla conclusione della sperimentazione dell’itinerario alla (ri)scoperta del Parco Nazionale del Circeo attraverso le Arti visive avviata ormai da tempo dall’Associazione Circe.

Infatti il Sentiero di Circe si concluderà con l’11 tappa: una passeggiata botanica sul promontorio del Circeo con Augusta D’Andrassi che si svolgerà tra le 10 e le 15 di domenica 10 dicembre.

Il promontorio, ormai simbolo della pianura pontina, è un rilievo calcareo alto 541 mt, con un profilo che da sempre scatena la fantasia umana con la sua bellezza multiforme. Nel corso della passeggiata botanica si imparerà a per riconoscere e disegnare le specie vegetali che lo abitano.

Durante questa passeggiata si andrà alla scoperta del versante più soleggiato del Promontorio, il "quarto caldo", esposto a sud e a ridosso del mare, dove le condizioni ambientali determinano una vegetazione a macchia mediterranea meno rigogliosa, con specie alofile resistenti a salsedine, siccità e alte temperature.

A guidare i partecipanti ci sarà Augusta D’Andrassi, Dott.ssa Forestale specializzata in fitoterapia e piante officinali, Guida Naturalistica e Interprete Ambientale, socia fondatrice di Elicriso APS, collaboratrice della Fondazione Marcello Zei onlus e docente presso la scuola secondaria e formatrice in corsi di erboristeria.

Il Percorso è ad anello, metà su strada asfaltata e metà su breccia/sassi (meno di 4 km). Nel tratto a breccia il percorso è agile ma esposto, sconsigliato a chi soffre di vertigini.

Si partirà alle 10 dal parcheggio dell’Acropoli del Circeo, la sessione di disegno è prevista per le 12.00 con pranzo al sacco a metà percorso; il termine dell'iniziativa è previsto alle ore 15.00.

Oltre al materiale per il disegno, si consiglia ai partecipanti di: indossare scarpe da trekking per maggiore stabilità sul terreno e vestirsi a strati con giacca antipioggia/antivento, portare con sé 1 litro e mezzo di acqua e pranzo al sacco, repellente per insetti, sediolina pieghevole e/o un telo.

L’iniziativa è per un massimo di 20 persone, per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare sul form on line https://forms.gle/xy5CT7unwXbFqjZVA

L’appuntamento

È presso l’Acropoli del Circeo domenica 10 dicembre alle ore 10.00. L’attività è gratuita per gli Amici di Circe.