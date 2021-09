A Latina la Passeggiata del Fair Play e dell'Inclusione

Itinerrario passeggiata-2-2All’interno del progetto #360inclusione promosso dalle Associazioni Benemerite del Coni (Panathlon International, UNVS, Special Olympics e SCAIS) con Sport e Salute per il 2021 con l’obiettivo di ripresa delle attività e dei contatti sociali soprattutto verso le fasce più deboli della popolazione, gli anziani e le persone con disabilità arriva La passeggiata del Fair Play e dell'inclusione.

L’iniziativa è promossa dal Panathlon Club di Latina, in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro, con l’obiettivo di promuovere la cultura sportiva quale straordinario catalizzatore di valori universali positivi, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Latina, dalla Provincia di Latina, dal CONI e dal CIP regionali, si terrà sabato 25 settembre alle ore 9.30. Sono invitati a partecipare tutti coloro (associazioni, società sportive, singoli cittadini) che vorranno condividere i valori espressi dall’iniziativa.

La passeggiata, che diventerà un appuntamento annuale, nasce con l’intento di promuovere l’inclusione e i sani valori sportivi contribuendo a rendere Latina una città dei valori. Alla giornata parteciperanno inoltre Dott. Alessandro Palazzotti, nella sua qualità di Panathleta del Club di Roma e Vice Presidente Special Olympics Italia, delegato dal Presidente del Panathlon Distretto Italia Giorgio Costa.

L’appuntamento

È per sabato 25 settembre, il raduno è previsto alle ore 9.00 in Via dei Mille a Latina. La partenza avverrà alle 9.30 dal Monumento del Fair Play e, attraverso il centro storico si arriverà al Parco San Marco presso il "Monumento all'inclusione".

