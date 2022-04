Musica, poesia, arte, degustazione di prodotti locali, natura e sport tutto questo in un’unica iniziativa: le Passeggiate Poetiche organizzate dall’Associazione Exotique che tornano insieme alla bella stagione. In programma dal 22 al 25 aprile Le Passeggiate Poetiche sul Cammino della Regina Camilla.

Il Cammino della Regina Camilla è un progetto che ha preso il via nel 2019 da un’idea dell’Associazione A Piedi Liberi, e che prevede un percorso di 200 chilometri ad anello diviso in 12 tappe e attraversa tutti i borghi della Valle dell’Amaseno. La figura di Camilla, principessa guerriera le cui vicende sono raccontate da Virgilio nell’Eneide, accomuna i borghi della Valle dell’Amaseno ed è proprio per il desiderio di ricordare le sue gesta e il suo coraggio che è nata l’iniziativa.L’Associazione Exotique ne riprende il tratto che va da Maenza con arrivo a Fossanova, passando per Roccagorga e Priverno, per un totale di circa 35 km divisi in tre giorni di cammino.

Un percorso che valorizza luoghi e tradizioni del passato: dalle mulattiere e le stradine seguite durante la transumanza fino ad arrivare alle vie dei pellegrinaggi come la Via Francigena del Sud, tra panorami mozzafiato che vanno dai monti Lepini, al promontorio del Circeo fino ad arrivare al nostro splendido mare costellato di isole pontine.

In uno stretto connubio tra Uomo e Natura si passerà tra i terrazzamenti di ulivi realizzati dalle comunità agricole locali nel secolo scorso, accanto a resti archeologici sparsi tra le nostre montagne fino a raggiungere gli antichi borghi arroccati sui monti Lepini. Ad ogni tappa non mancheranno musica, letture, chiacchierate con esperti e ovviamente momenti conviviali.

È possibile partecipare a ogni giornata di cammino o scegliere solo una o più giornate, per una questione organizzativa è indispensabile la prenotazione da effettuare chiamando il numero 329.8424810.

Il programma

Venerdì 22 aprile | Maenza |

ore 19:00 | Incontro al tramonto sul Monte Acuto

ore 20:00 | Cena al Ristorante La Sorgente | Maenza|

ore 22:00 | Passeggiata Poetica sotto le stelle al Santuario di San Luca

Lunghezza percorso: 1,5km

Dislivello massimo: 170 mt

Difficoltà: media

Disponibile alloggio presso strutture convenzionate

La Fattoria di Carlotta – Maenza

Sabato 23 aprile |Maenza|Rcccacorga|

ore 10:00 | Partenza da Maenza|

Passeggiata Poetica dai vicoli del centro storico di Maenza a Roccagorga lungo il Cammino della Regina Camilla con i Musici Viatores

|Pranzo al sacco|

ore 17:00 | Arrivo a Roccagorga |*

Incontro con l’Etnomusicologo Emilio Di Fazio

Visita all’EtnoMuseo Monti Lepini e al Palazzo Doria Pamphilji

ore 20:00 | Cena alla Tana dei Carbonari**

Lunghezza percorso: 7 km

Dislivello massimo: 200 mt

Difficoltà: media

Si ringrazia per aver contribuito all’elaborazione di questa tappa del Cammino della Regina Camilla: Emiliano Masocco, Alessandro Valle, Marco Coco

*Disponibile servizio navetta per il rientro a Maenza ore 19

**Disponibile alloggio presso strutture convenzionate

Ostello comunale di Roccagorga (previa verifica disponibilità)

Domenica 24 aprile | Rcccagorga|Priverno|

partenza ore 10:00 | Roccacorga |

Passeggiata Poetica dai vicoli del centro storico di Roccagorga al Parco Archeologico Privernum lungo il Cammino della Regina Camilla

|Pranzo al sacco|

ore 17:00 | Arrivo a Priverno |*

“Canzoni contro la guerra” – Concerto tra i filari delle Vigne di Progetto Sete

Merenda contadina a base di prodotti della Valle dell’Amaseno e i vini Naturali di Progetto Sete

ore 20:00 | Cena rurale all’Agriturismo Regina Camilla|**

Lunghezza percorso: 11 km

Dislivello massimo: 250 mt

Difficoltà: media

Un particolare ringraziamento per aver contribuito all’elaborazione di questa tappa del Cammino della Regina Camilla: Salvatore Capirci, Eros Ciotti, Cesare Galanti

*Disponibile servizio navetta per il rientro a Roccagorga ore 19

**Disponibile alloggio presso strutture convenzionate

Agriturismo Regina Camilla

Le Casette del Borgo di Fossanova

Lunedì 25 aprile |Priverno|Fossanova|

ore 10:00 | Partenza da Priverno |

Passeggiata Poetica dai vicoli del centro storico di Priverno al Borgo di Fossanova lungo il Cammino della Regina Camilla con visita al Museo Archeologico

|Pic-Nic al Monumento Naturale Bosco del Castello di San Martino |

ore 16:00 | Arrivo a Fossanova |

*Disponibile servizio navetta per il rientro al centro storico di Priverno