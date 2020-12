Passeggiate poetiche al Circeo: in canoa sul Lago di Paola

Tornano anche nel mese di dicembre le “Passeggiate Poetiche nel Parco nazionale del Circeo” l’iniziativa che permette di conoscere la fauna e la flora del Parco del Circeo accompagnando le emozioni che riesce a suscitare la natura con quelle dell’arte.

Gli eventi, organizzati promossa dall'Associazione culturale Exotique in collaborazione con l'Ente Parco, proseguono anche in autunno e in inverno per consentire i conoscere gli ambienti dell’area protetta in ogni momento dell’anno.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 5 dicembre quando si recupererà la “Passeggiata Poetica” nella Selva di Circe con la performance finale "La Foresta Sonora" di Vito Cardellicchio, in programma lo scorso 29 novembre e posticipata a causa del maltempo.

Si proseguirà poi martedì 8 dicembre: approfittando della giornata di festa di potrà solcare il lago di Paola in canoa partendo dall’antico porto romano, raggiungendo le rovine della Casarina, villa d'epoca romana poi divenuta un convento nel Medioevo, fino alla vicina Villa costruita dall'Imperatore Domiziano, il tutto arricchito dalla performance pianistica di Massimo Gentile e Michele Villari al clarinetto.

Le passeggiate si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 329.8424810 o inviare una email all’indirizzo info@exotique.it

Il programma

Sabato 5 dicembre 2020 - ore 10:00

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe con la performance finale "La Foresta Sonora" di Vito Cardellicchio

La Selva di Circe è uno degli ambienti più suggestivi e incontaminati del Parco Nazionale del Circeo che attraverseremo a piedi, esplorandone ogni singolo angolo. Visiteremo le Piscine, memoria storica delle paludi pontine fino ad arrivare a La Foresta Sonora, dove la musica con i suoni della natura caratterizza la performance di sole percussioni di Vito Cardellicchio. Kalimba come canto di uccelli, talking drum come rami scossi dal vento, marimba come gocce di pioggia sul legno, berimbau come ronzare di uno sciame di api. Questi strumenti di legno e metallo, con la magia di un pizzico di elettronica, accompagneranno i viaggiatori dell “Passeggiate Poetiche” in un percorso emozionale di relax e benessere del corpo e dello spirito.

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Martedì 8 dicembre 2020 - ore 10:00

Passeggiata Poetica in canoa sul Lago di Paola con la performance finale del duo Gentile Villari da Scarlatti ai giorni nostri, variazioni e improvvisi

Il Lago di Paola è il più meridionale dei 4 laghi costieri del Parco del Circeo che insieme alle Zone Umide costituiscono l'area denominata "Zona Umida di Interesse Internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971. Uno specchio d'acqua che costeggia la duna litoranea e rappresenta l'habitat ideale per le diverse specie di uccelli che popolano il Parco. Nella sua parte meridionale alle pendici del Promontorio del Circeo troviamo i resti di antichi insediamenti romani dalla Villa di Domiziano, al porto e alle terme romane di Torre Paola fino alle Piscine di Lucullo. Gran finale con il concerto di Massimo Gentile al pianoforte e Michele Villari al clarinetto, dalla musica di ispirazione popolare alla musica di improvvisazione tradizionale antica e moderna, con brani di Scarlatti, Matteo Salvatore, Bach.

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |