Passeggiate poetiche al Circeo: alla scoperta della Selva di Circe

Tornano gli appuntamenti con le Passeggiate Poetiche al Parco Nazionale del Circeo, un modo originale per conoscere e valorizzare la fauna e la flora del parco in un’atmosfera di bellezza e cultura.

Domenica 29 novembre si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna promossa dall'associazione culturale Exotique in collaborazione con l'Ente Parco, stavolta la piacevole visita guidata sarà dedicata alla Selva di Circe, la più estesa foresta di pianura presente in Italia, di circa 3300 ettari.

Si tratta, come si legge in una nota degli organizzatori di “Un'area protetta e incontaminata alle porte di Sabaudia, memoria storica dell'antica foresta costiera denominata Selva di Terracina che prima della bonifica si estendeva fino al sud pontino per ben 11.000 ettari. In questa zona del Parco Nazionale del Circeo esistono aree di Riserva Naturale Integrale, quali la Piscina delle Bagnature, La Piscina della Gattuccia e la Lestra della Coscia e altri ambienti di rilevanza storica oltre che ambientale come la Lestra Cocuzza. Un patrimonio di biodiversità incredibile che in autunno assume colori intensi e offre incontri ravvicinati con alcuni degli animali che popolano la Foresta”.

In questo incredibile contesto si svolgeranno la visita guidata e alla sua conclusione la suggestiva performance “La Foresta Sonora” di Vito Cardellicchio. Percussionista da 30 anni, Cardellicchio svolge costantemente attività di ricerca e sperimentazione delle sonorità tradizionali dell’area mediterranea. Ha collaborato con numerose compagnie teatrali e collaborato con grandi musicisti del panorama internazionale. Attualmente è parte attiva di una serie di progetti musicali, ensemble e orchestre.

L'appuntamento

È per domenica 29 novembre con partenza alle ore 10.00. L'escursione si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti COVID-19. È obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 329.8424810 o inviando una email all'indirizzo info@exotique.it.

IL PROGRAMMA

Domenica 29 novembre ore 10:00

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe con la performance finale "La Foresta Sonora" di Vito Cardellicchio

La Selva di Circe è uno degli ambienti più suggestivi e incontaminati del Parco Nazionale del Circeo che attraverseremo a piedi, esplorandone ogni singolo angolo. Visiteremo le Piscine, memoria storica delle Paludi Pontine fino ad arrivare a La Foresta Sonora, dove la musica con i suoni della natura caratterizza la performance di sole percussioni di Vito Cardellicchio. Kalimba come canto di uccelli, talking drum come rami scossi dal vento, marimba come gocce di pioggia sul legno, berimbau come ronzare di uno sciame di api. Questi strumenti di legno e metallo, con la magia di un pizzico di elettronica, accompagneranno i viaggiatori delle “Passeggiate Poetiche” in un percorso emozionale di relax e benessere del corpo e dello spirito.

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |