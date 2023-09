Dalle Casermette al Pantano di Bassiano: tornano le passeggiate settembrine a Sermoneta

contributo tesserati € 5.00, € 10.00 per i non tesserati comprensivo di assicurazione

Prezzo contributo tesserati € 5.00, € 10.00 per i non tesserati comprensivo di assicurazione

Tornano per la loro terza edizione le “Passeggiate settembrine” organizzate dall’Università delle Tre Età di Sermoneta in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, in foto un momento del secondo tratto dalla pagina Facebook dell'Unitre si prosegue domenica 17 settembre con la passeggiata Dalle Casermette al Pantano di Bassiano.

Si partirà alle ore 9.00 dall’edificio denominato Casermetta che nel periodo fascista era utilizzato come ufficio della Milizia Forestale, proseguendo per un sentiero ombreggiato con un dislivello di circa 60 metri si arriverà al Pantano di Bassiano ovvero un laghetto alimentato dalle acque piovane.

Il percorso, molto semplice e adatto a tutte le età, avrà una lunghezza di poco più di due chilometri da percorrere in circa due ore facendo delle pause. Una occasione per stare in compagnia e in mezzo alla natura senza stress e godendosi ogni momento con tranquillità.

Per partecipare è consigliato un abbigliamento comodo, scarpe da trekking, bastoncini, cappello e una certa quantità d’acqua.

Il ritrovo è presso il parcheggio dell’abbazia di Valvisciolo.

È dunque per domenica 17 settembre alle ore 9.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329.8188663 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30.