Percepibili Evanescenze: la personale di Rosy Losito allo Spazio COMEL

Nuovo appuntamento allo Spazio COMEL che dal 15 al 30 aprile ospiterà la personale dell’artista barese, ma pontina d’adozione, Rosy Losito.

In Percepibili Evanescenze, a cura di Lauretana Sciscione, si potrà vedere la più recente produzione dell’artista: un ulteriore tassello della sua ricerca artistica che indaga l’invisibile, ciò che è comprensibile a livello prettamente emozionale e che, proprio prima di svanire, lascia tenui tracce che diventano dipinti o installazioni che l’artista impreziosisce della propria interiorità, delle proprie esperienze precedenti.

Ne esce fuori un tratto delicato, quasi onirico, che non è solo pittorico ma anche scrittura, lo Sgrif, un linguaggio misterioso ideato da Rosy Losito stessa che usa per esprimersi al di là del segno codificato e conosciuto universalmente e che parla direttamente all’anima di chi osserva le sue opere.

Tra colore, tratto e segno ci si potrà addentrare nel mondo di Rosy Losito: nelle sue possibili risposte a interrogativi di fondo, nelle emozioni che domande e risposte suscitano.

L’appuntamento

È per sabato 15 aprile alle ore 18.00 con l’inaugurazione presso lo Spazio COMEL di Latina. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, tranne il 25 aprile, dalle 17 alle 20 fino al 30 aprile.

Cenni biografici: Nasce a Bari nel 1969. Dopo il liceo artistico, si laurea come operatore dei beni culturali. Durante gli studi universitari partecipa, in qualità di disegnatrice, agli scavi archeologici nell’insediamento neolitico di Polignano a Mare. A contatto con la civiltà e l’arte arcaica, sviluppa un interesse per le forme artistiche primitive, questa esperienza influenzerà la sua ricerca, caratterizzata dalla presenza di pennellate fluide, gesti e segni fino a dare vita a un alfabeto molto personale denominato Sgrif: una sorta di scrittura automatica e irrazionale fatta di ideogrammi e segni veloci, che a tutt’oggi costituisce la sua firma. Artista poliedrica, si esprime attraverso pittura, installazioni e performance. Dal 2000 vive e lavora a Latina. Ha esposto in tutta Italia in prestigiosi contesti dalla Puglia a Roma, Firenze, Venezia e ovviamente in territorio pontino.