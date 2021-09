Piccola America di Pannone proiettato a Fossanova

Indirizzo non disponibile

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema e storia locale è quello in programma a Fossanova sabato 11 settembre: sarà proiettato il film Piccola America di Gianfranco Pannone.

Il film, preceduto da Lettere dall'America e L'America a Roma, si inserisce in una trilogia cosiddetta dell’America, che racconta i primi decenni del Novecento, la storia di tanti italiani che hanno lasciato la loro casa in cerca di fortuna.

In particolare Piccola America racconta le vicende delle migliaia di contadini, provenienti per lo più dalle regioni del Nord-est d’Italia, che indotti dalla promessa di un pezzo di terra e la gloria di partecipare alla “redenzione dell’Agro”, si convincono a partire per raggiungere le paludi pontine tutte ancora da bonificare. Qui al posto della gloria troveranno la malaria, la fame e l’arrivo della Guerra.

Il documentario è impreziosito dalle musiche di Ambrogio Sparagna e dalla fotografia di Tonino Mirabella.

La proiezione si terrà presso il refettorio dell’Abbazia di Fossanova sabati 11 settembre alle ore 18.45 alla presenza del regista. L’ingresso è libero, obbligatorio il green pass.