Al D’Annunzio va in scena il “Piccolo Principe e il suo universo”

Torna per il suo secondo appuntamento al teatro D’Annunzio la rassegna Le Domeniche a Teatro in Famiglia organizzata dal Teatro Ragazzi in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio, dedicata al pubblico più giovane.

Domenica 14 gennaio andrà in scena lo spettacolo “Piccolo Principe e il suo universo” del Teatro Le Maschere. Un compagnia nata nel 1991 che ha prodotto oltre trenta spettacoli per ragazzi nel corso degli anni.

Lo spettacolo, tratto dal celebre testo di Antoine di Saint-Exupéry e da L’universo del Piccolo Principe di Francesco Palla, è scritto e diretto da Gigi Palla che è anche tra gli interpreti.

In questa trasposizione il tema del viaggio è mostrato nelle sue varie accezioni più metaforiche come un percorso di crescita, la scoperta, la conoscenza. Da un pianeta all’altro, da un asteroide fino a giungere sulla Terra dove il Piccolo Principe incontrerà l’autore stesso.

Tanti personaggi bizzarri, inserti video, colori e la poesia tipica dell’opera di Saint-Exupery.

L’appuntamento

È dunque per domenica 14 gennaio alle ore 17.00 al Teatro D’Annunzio di Latina. I biglietti possono essere acquistati online presso il portale Ciaotickets e presso il botteghino del teatro (giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 13). Per informazioni sono a disposizione il numero 392 54 075 00 e l’indirizzo email info@teatroragazzilatina.com