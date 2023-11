Pomeriggio a Teatro in Famiglia: al D’Annunzio va in scena “Pigiami”

Primo atteso appuntamento della stagione 2023/2024del Teatro Ragazzi di Latina ospitata presso il Teatro D’Annunzio e quest’anno dedicata alla memoria Noemi Castrucci socia fondatrice dell’Associazione recentemente scomparsa.

Domenica 19 novembre si partirà con “Pomeriggio a Teatro in Famiglia” che vedrà arrivare al D’Annunzio di Latina un classico del teatro per i più piccini “Pigiami” che in 40 anni vanta oltre 200 repliche in tutto il mondo.

Uno spettacolo dal linguaggio sempre attuale che ha stregato anche gli adulti e che parla di amicizia, dell’importanza di non perdere mai la voglia di giocare e sognare anche quando si cresce.

In scena Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, il testo è di Nino D’Introna, Giacomo Ravicchio che curano anche la regia, e di Graziano Melano.

Al “Pomeriggio a Teatro in Famiglia” si affiancheranno delle repliche mattutine per le scolaresche lunedì 20 e martedì 21 al D’Annunzio e mercoledì 22 al teatro Fellini di Pontinia.

L’appuntamento

È per domenica 19 novembre alle ore 17.30 al Teatro D’Annunzio di Latina. Per acquistare il biglietto, il botteghino sarà aperto giovedì e venerdì ore 16/19. Sabato ore 10/13 e 16/19.