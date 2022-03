Pinocchio Bambino Cresciuto Burattino in scena a Priverno

Nuovo appuntamento dedicato al pubblico più giovane al Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno, con la rassegna Famiglie a Teatro inserita nel progetto di Matutateatro Officina Culturale dei Monti Lepini, sostenuto dalla Regione Lazio.

In programma per sabato 26 marzo alle ore 17.30 lo spettacolo “Pinocchio Bambino Cresciuto Burattino”, liberamente ispirato a “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, portato in scena dalla compagnia IAC Centro Arti Integrate di Matera.

La storia di Pinocchio è tra le più conosciute, anche da chi non ha mai letto il romanzo di Collodi, ricca di personaggi e situazioni che affascinano e in alcuni momenti spaventano o fanno pensare.

La trasposizione della compagnia IAC, scritta e diretta da Andrea Santantonio, propone una inversione del significato delle vicende narrate da Collodi, Pinocchio non cercherà la redenzione per diventare bambino ma compirà un percorso di consapevolezza. Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, la Fatina cercheranno progressivamente di mettergli addosso un progetto di educazione, ma alla fine Pinocchio si renderà conto di quanto sta accadendo a lui e agli altri bambini come lui e si ribellerà, chiedendo di essere ascoltato e di essere considerato.

In scena Nadia Casamassima e Andrea Santantonio, in proiezione Dino Paradiso.

L'appuntamento

È dunque per sabato 26 marzo alle ore 17.30 a Priverno, per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare chiamando o inviando un messaggio Whastapp ai numeri 3286115020 o 3291099630.